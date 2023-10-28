Москва, 28 октября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес и Георгий Джикия в скором времени вернутся к тренировкам. Об этом 28 октября заявил главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«У Квинси случился мышечный перегруз. Он уже работает. Совсем скоро он вернётся в общую группу и будет в нашем распоряжении», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Он добавил, что матч с «Краснодаром» в Кубке России, который пройдёт 1 ноября, Промес, скорее всего, пропустит.

По словам тренера, у Джикии что-то произошло с рёбрами, но он тоже скоро вернётся к тренировкам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября «Спартак» проиграл на выезде воронежскому «Факелу» со счётом 0:2. На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков.

Перед игрой стало известно, что защитник и капитан команды Георгий Джикия получил тяжёлую травму. Он сломал ребро на тренировке и не поехал на матч с «Факелом». Футболист пропустит около месяца.