Вена, 28 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл представителю Италии Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Вене. Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Рублёв четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника десять эйсов и четыре ошибки на подаче.

В финале турнира Синнер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев, который является третьей ракетка мира, вышел в финал турнира в Вене, одержав победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

15 октября Рублёв проиграл представителю ПольшиХуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча продолжалась 2 часа и 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).