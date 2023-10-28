Херсон, 28 октября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне произошли взрывы, сообщило 28 октября в своём Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».

Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее назначенный Украиной глава городской администрации Херсона Роман Мрочко сообщал о прогремевших в ночь на 28 октября в Херсоне нескольких взрывах.

Кроме того, на Украине звуки взрывов в ночь на 28 октября были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области.

Ночью 27 октября на юге Украины был поражён инфраструктурный объект, заявила в эфире новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. На вопрос о последствиях воздушной тревоги в южной части Гуменюк она рассказала об одном «прилёте» и о пяти сбитых дронах. Погибших и пострадавших, по словам Гуменюк, не было.