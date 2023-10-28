Брюссель, 28 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к скорейшей гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом еврочиновник заявил на своей странице в соцсети X (бывший — Twitter).

«Для обеспечения гуманитарного доступа крайне необходима пауза в боевых действиях», — написал он.

Боррель также отметил, что Газа полностью обесточена и находится в изоляции, а Израиль продолжает подвергать анклав «жестокими обстрелами».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам назвал ситуацию «отчаянной», добавив, что множество мирных жителей, включая детей, были убиты, и это полностью противоречит всем нормам международного гуманитарного права.

Как передавало ИА Регнум, в Риме тысячи людей в приняли участие в акции в поддержку Палестины. Акция была организована палестинской общиной, также в ней приняли участие представители профсоюзов, общественных и политических объединений. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине» и развернули транспарант с надписью «Остановите геноцид и оккупацию».

В палестинском минздраве ранее сообщили о более чем 7,7 тысячах погибших в результате конфликта, при этом власти Израиля отметили, что не видят альтернативы наземной операции, так как выявление и уничтожение врага требует «силового вхождения» на территорию Газы.