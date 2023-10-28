Москва, 28 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Атака беспилотников на Курскую АЭС, в результате которой один дрон врезался в склад ядерных отходов, была тщательно спланирована, заявил 28 октября «Ленте. ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Максим Блинов/РИА Новости

«Я убеждён в том, что это было сделано с позволения и санкционировано США. Также я убеждён в том, что Украина не могла не осознавать, к каким пагубным и непредсказуемым последствиям это может привести. Безусловно, мы осуждаем это», — сказал он.

Депутат призвал все страны мирового сообщества обратить на это внимание и выступить с осуждением не только Украины, но и их «хозяев» в лице США и стран блока НАТО. По его словам, Россия будет применять соответствующие меры на эту атаку ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области вечером 26 октября. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Спустя сутки ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом.

По данным источника ИА Регнум, 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые охраняют периметр Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате взрыва был посечён фасад здания склада. Кроме того, в тот же день около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула 28 октября, что атака на курскую АЭС подтверждает готовность киевского режима к совершению любых терактов. По её словам, во всех дронах были компоненты, поставленные Западом. Атаку киевский режим не мог осуществить без разрешения западных кураторов, и не исключено, что с их подачи, отметила она.