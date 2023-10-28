Тегеран, 28 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В столице Ирана Тегеране умерла студентка Армита Гераванд, которая, предположительно, была задержана за нахождение в общественном месте без хиджаба. Об этом 28 октября сообщает Reuters со ссылкой на официальное иранское информагентство IRNA.

Фото: соцсети Армита Гераванд

«Армита Гераванд, 16-летняя иранская девушка, умерла после предполагаемой встречи с офицерами, нарушившими закон страны о хиджабе», — говорится в сообщении.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что у студентки произошёл конфликт с полицейскими, сделавшими ей замечание из-за неправильного ношения хиджаба. Источники телеканала заявили, что её толкнули, из-за чего она и получила травмы.

В то же время иранские СМИ со ссылкой на заявления знакомых Гераванд, находившихся рядом с ней в момент происшествия, передавали, что конфликта не было. Также сообщалось, что родители пострадавшей не выражали никаких претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Иране массовые протесты вспыхнули после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

В декабре 2022 года в Иране решили упразднить полицию нравов. Ликвидация структуры произошла на фоне протестов, прокатившихся по всей стране после гибели молодой женщины, задержанной в Тегеране за неправильное ношение хиджаба специальным отрядом полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм.