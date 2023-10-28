Киев, 28 октября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. На фоне дефицита рабочей силы украинские власти начали привлекать заключённых к работе шахтёрами. Об этом 28 октября сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook (запрещён в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Наши заключённые начали работать шахтёрами. Преимуществ — множество, восполняется дефицит рабочей силы», — написал Малюська.

По его словам, энергетическая безопасность Украины находится в надёжных руках. Он добавил, что власти готовы рассмотреть предложения и от других работодателей о том, чтобы привлекать заключённых к работе.

Ранее издание «Страна. ua» со ссылкой на члена комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Сергея Рахманина сообщило, что призыв в ВСУ будет усилен в том числе из-за больших потерь на фронте. По его словам, украинской армии необходимы силы, чтобы сформировать бригады и соединения.

В украинской армии ощущается острая нехватка военнослужащих, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой, заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.