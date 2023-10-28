Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного удара, 28 октября второй раз за день прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Сирены прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля», — сказано в сообщении.

Ранее 28 октября представители группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», боевого крыла палестинского радикального движения ХАМАС, заявили о ракетном обстреле израильского города Ашкелон на границе с сектором Газа. Обстрелы были произведены в ответ на удары израильской армии по гражданским объектам в Газе, подчеркнули представители ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября были нанесены массированные удары по сектору с земли, моря и воздуха.

Президент России Владимир Путин ранее назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Президент отметил, что Россия на своём опыте знает, что такое терроризм, и вместе с тем подчеркнул, что наземная операция в Газе может привести к огромным жертвам. Также он заявил об опасности расширения конфликта.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.