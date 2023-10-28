Москва, 28 октября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Актриса Дарья Пешкова, внучка советского писателя Максима Горького, скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вахтанговского театра.

«На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова», — заявили в пресс-службе театра.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года в семье сына советского писателя Максима Горького. Актриса окончила Театральное училище им. Щукина в 1949 году, курс А. А. Орочко. В том же году была принята в труппу театра им. Евгения Вахтангова. Почти вся творческая деятельность Пешковой была связана с театром имени Евгения Вахтангова, где она сыграла не один десяток ролей.

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