Москва, 28 октября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Найденный в захламлённой квартире в Москве восьмимесячный младенец находится в реанимации с травмами различной степени тяжести, его жизни ничто не угрожает, однако потребуется длительная реабилитация, сообщила 28 октября уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Предстоит разобраться, в каком из роддомов родился ребёнок, установить причину, почему отсутствовал медицинский патронат за ребёнком, а также в какой момент эта семья выпала из поля зрения медиков и опеки, ведь ранее мать уже была лишена родительских прав», — написала Ярославская в своём Telegram-канале.

Она также напомнила, что Следственным комитетом и прокуратурой Москвы проводится проверка по факту нанесения ребёнку увечий. Мать ребёнка и её сожитель задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с несовершеннолетним.

Как передавало ИА Регнум, ранее в московской прокуратуре сообщили, что восьмимесячного мальчика с многочисленными травмами увезли в больницу из захламлённой квартиры на юго-востоке Москвы. Ребёнок жил с 31-летней матерью и её 33-летним сожителем. Жилище, судя по кадрам опубликованной прокуратурой видеозаписи, завалено вещами и мусором.

В надзорном ведомстве сообщали, что ранее женщину уже лишили родительских прав в отношении двух других детей. Кто именно избивал младенца, пока не установлено, ведётся проверка, отметили в ведомстве.