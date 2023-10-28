Симферополь, 28 октября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Страны Запада своими поставками нового оружия киевскому режиму новое ведут губительную политику, надевая на Украину «пояс смертника». Об этом 28 октября заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поставляя Украине всё новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на неё пояс смертника», — приводит слова Мурадова «РИА Новости».

Он отметил, что Запад ведёт губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца.

По его словам, стремясь навредить России любым путём, Запад посылает Украину взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России.

Мурадов добавил, что украинский народ, являясь частью русского мира, теперь под западным наркотическим воздействием пытается стать инструментом его разрушения.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан заявил, что жажда власти западных лидеров загнала украинцев в мясорубку. По его словам, становится всё более очевидным, что подвиги мировых лидеров принесли череду бед и огромный ущерб, поскольку они стремятся удовлетворить свой распутный интеллект, земные претензии на продвижение и удержание власти. Дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада лишь приведёт к её полному уничтожению, резюмировал эксперт.