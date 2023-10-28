Каир, 28 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону дипломатические усилия по снижению напряжённости в секторе Газа и пути выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в отношении палестинского анклава. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба египетского лидера.

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«Стороны обсудили продолжающиеся дипломатические усилия по прекращению эскалации в Газе, включая реализацию резолюции ГА ООН, которая предусматривает немедленное гуманитарное перемирие и незамедлительную доставку чрезвычайной помощи в анклав», — приводит заявление пресс-службы новостной портал Al-Youm as-Sabia.

Пресс-служба ООН сообщила, что Гутерриш и Ас-Сиси обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и поговорили о координации гуманитарных усилий для мирного населения Газы.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября на 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которую Иордания представила при поддержке других государств, включая Россию. Резолюция включает 14 пунктов, в том числе призыв к немедленному гуманитарному перемирию и обеспечению населения сектора Газа предметами первой необходимости.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле назвал принятие резолюции позитивным шагом.

Глава МИД Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию с призывом к перемирию в Газе. Она подчеркнула, что Израиль намерен действовать до ликвидации ХАМАС.