Санкт-Петербург, 28 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Турал Мамедов, организатор нападений на прохожих в Петербурге, объявлен в международный розыск, сообщили 28 октября в главном следственном управлении СК по Петербургу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Расследование продолжается, отметили также в управлении. Устанавливаются соучастники преступлений и другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, проводятся обыски, рассказали в СК.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды), напомнили в СК. Были задержаны 11 граждан, в том числе уроженцы Азербайджана и Таджикистана, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Восьмерым подозреваемым уже предъявлены обвинения.

«По версии следствия, в 2023 году в Санкт-Петербурге молодые люди, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах», — отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, двоих подозреваемых в нападении на прохожих в Петербурге заключили под стражу 22 октября. Обоим подозреваемым были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве.

По версии следствия, подозреваемые в октябре 2023 года избили прохожего на Ленинском проспекте в Петербурге. Пострадавшему были нанесены множественные удары по голове и телу. Избиение записывалось на видео, которое позже было выложено подозреваемыми в интернет.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления в интернете этого видео. В ведомстве отметили, что нападение совершила группа выходцев из Азербайджана. «Акций» такого рода было совершено несколько — как правило, у станций метро и торговых центров.