Москва, 28 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова возбуждено уголовное дело о закупке не работавших корректно комплексов «Орёл-БПЛА» для защиты Крымского моста, пишет 28 октября газета «Коммерсант».

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Главное военное следственное управление СКР с марта проводило расследование дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Поводом, как отмечает издание, послужили материалы проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. В конце того же месяца Волков был задержан сотрудниками ФСБ в своём кабинете в здании главкомата Росгвардии на Красноказарменной улице Москвы.

В материалах уголовного дела говорится, что ещё в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста. Выполнение этой задачи было возложено на Волкова. Однако он приступил к её выполнению только в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года. В связи с этим возникал риск возврата в бюджет средств, выделенных для приобретения комплексов, что могло привести к срыву исполнения поручения президента России Владимира Путина, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность.

По данным следствия, чтобы избежать негативных для себя последствий, Волков поручил своим подчинённым срочно подготовить заявку на приобретение у ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» двух комплексов «Орёл-БПЛА», предназначенных для радиолокационного обнаружения, сопровождения и подавления каналов беспилотников малого класса. При этом он знал, что эти комплексы имеют характеристики, не соответствующие техническому заданию.

Не поставив в известность руководство, уточняет следствие, Волков направил подготовленные им документы в департамент реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии и 24 октября 2020 года организовал проведение электронного аукциона, по результатам которого его победителем стало ФГУП, с которым и был заключён контракт на поставку двух комплексов «Орёл-БПЛА» в базирующийся в Керчи 39-й морской отряд.

Оборудование стоимостью 395 млн рублей было принято в октябре 2021 года ведомственной комиссией, а уже через месяц испытания показали, что комплексы неспособны подавлять радиосигналы дронов.

Отмечается, что уголовное дело в отношении фигуранта было зарегистрировано во 2-м Западном окружном военном суде, при этом пока оно не закреплено за конкретным судьей.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим неоднократно пытался атаковать Крымский мост. Так, в ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.

В начале сентября Киев предпринял сразу три попытки за сутки атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Беспилотники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря.