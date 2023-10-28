Москва, 28 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах — Внуково, Шереметьево и Домодедово — утром 28 октября задержали около 40 авиарейсов и отменили четыре, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно данным сервиса, на 8:25 мск во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево — 12, в Домодедово — 22. Также в Домодедово четыре рейса были отменены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что накануне, 27 октября, в трёх московских аэропортах из-за снега задержали не менее 35 авиарейсов, ещё восемь были отменены.

28 октября москвичей предупредили о непогоде в столице в ближайшие часы. До утра 29 октября прогнозируется снег с дождём и гололедица на дорогах, сообщали в московском управлении МЧС. В министерстве призвали жителей столицы быть внимательными на дорогах, избегать внезапных манёвров за рулём и не оставлять детей без присмотра.

26 октября пассажиры рейса Москва — Екатеринбург авиакомпании Smartavia сообщали, что ждут вылета из столичного аэропорта Шереметьево больше шести часов. По этим данным, ожидающим пассажирам предоставили питание, но не обеспечили их местами в гостинице, и многие пассажиры покинули аэропорт. Представители авиакомпании, по словам пассажиров, сообщили им, что произошла поломка самолёта. Официальной информации о причинах задержки рейса на момент этих сообщений не было.