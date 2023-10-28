Воронеж, 28 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев после поражения от воронежского «Факела» заявил, что больше не общается с прессой. Об этом 28 октября сообщил «Чемпионат».

Александр Вильф/РИА Новости Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — сказал Соболев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Факел» одержал победу над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 2:0. У «Факела» отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

18 октября сообщалось, что Соболев был отстранён от тренировок. Такое решение принял главный тренер команды Гильермо Абаскаль, наказав футболиста не только за жёлтую карточку в матче против «Крыльев Советов», из-за которой он пропустил игру с ЦСКА, но и за неоднократное нарушение командной дисциплины.

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун заявил 28 октября, что главным тренером команды должен стать кто-то из российских специалистов. Он отметил, что тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками и команда начинает проседать именно из-за этого.