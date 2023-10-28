Энгельс, Саратовская область, 28 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. МВД установит личность мужчины, избившего женщину на глазах у ребёнка в Энгельсе, сообщает главк МВД по Саратовской области в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В настоящее время полицейскими по опубликованным материалам проводится проверка, устанавливается личность и местонахождение гражданина. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — заявили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент с избиением попал на видеокамеру, установленную возле подъезда. Судя по кадрам, пара возвращалась домой и выясняла отношения. Женщина плакала, девочка дошкольного возраста уговаривала отца не трогать мать. Однако мужчина всё равно несколько раз ударил жену по голове, а потом, когда она упала, продолжил бить её ногами.

Ранее стало известно о пенсионерке в Сочи, которая избила мальчика за пробежку по газону. Видеозапись инцидента, который произошёл накануне в Хостинском районе, появилась в Telegram-каналах города Сочи. На одних кадрах видно, как школьник бежит по решётке ливнёвки, проходящей по газону с травой и зелёными насаждениями. Женщина, которая в это время ухаживала за растениями, схватила его и потащила к подъезду. На других кадрах пенсионерка наносит ребёнку у входа в подъезд удары по голове и спине. В правоохранительных органах заявили, что процессуальное решение будет принято после выяснения обстоятельств произошедшего.