Вашингтон, 28 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Американские военные не принимают участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил 28 октября ТАСС официальный представитель американского оборонного ведомства.

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Таким образом он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой, в частности, говорится, что в наземной операции в Газе участвуют около 5 тыс. американских военных.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — подчеркнул представитель Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 октября сектор Газа был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Именно в этой операции, как утверждает Tasnim, приняли участие три дивизии и несколько бригад американских военнослужащих.

28 октября глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия начала новую фазу военных действий в секторе Газа. По его словам, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини считает ситуацию в секторе Газа «адом на земле».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призвала Израиль искать способ мирного решения конфликта. Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта, уточнил дипломат.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.