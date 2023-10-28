Сочи, Краснодарский край, 28 октября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Полиция Сочи начала проверку инцидента с нападением пенсионерки на пробежавшего по газону мальчика. Сообщение об этом опубликовано 28 октября в Telegram-канале городской полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожилая женщина якобы избила ребёнка за то, что он пробежался по лужайке возле дома. Процессуальное решение будет принято после выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в полиции.

Видеозапись инцидента, который произошёл накануне в Хостинском районе, появилась в Telegram-каналах города Сочи. На одних кадрах видно, как школьник бежит по решётке ливнёвки, проходящей по газону с травой и зелёными насаждениями. Женщина, которая в это время ухаживала за растениями, схватила его и потащила к подъезду. На других кадрах пенсионерка наносит ребёнку у входа в подъезд удары по голове и спине.

За мальчика вступился другой ребёнок, который просил отпустить его товарища.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинской области водитель избил третьеклассника, который вместе со сверстниками перебегал дорогу перед его автомобилем. Мужчина толкнул мальчика на асфальт, потом ударил его по лицу и стал пинать ногой. В отношении водителя возбудили уголовное дело о хулиганстве.