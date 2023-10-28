Братислава, 28 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Власти Словакии пересмотрят соглашение о военном сотрудничестве с США, заявил 28 октября новый министр обороны страны Роберт Калиняк.

JAKUB GAVLAK/EPA/TASS Роберт Калиняк

«Мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего словацкие интересы, а также (заявили. — Прим. ред.), что мы не будем отправлять на Украину новые партии (военной помощи. — Прим. ред.) со словацких складов боеприпасов и что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны придётся пересмотреть», — написал Калиняк на своих страницах в соцсетях.

Министр добавил, что на встрече с послом США он заявил: Словакия ценит хорошие отношения с Вашингтоном, но новое правительство, пришедшее к власти осенью 2023 года, не будет столь же «раболепным» по отношению к США, как прежнее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине нового главу правительства Словакии Роберта Фицо назвали «мини-Орбаном» за его «антиукраинскую» политику и выразили надежду, что оппозиция не позволит Фицо превратить Словакию в «новую Венгрию».

В октябре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине нового пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.