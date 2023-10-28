Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Известный американский актёр кино и телевидения Ричард Молл, известный своими ролями в «Санта-Барбаре» и «Спасателях Малибу», скончался в возрасте 80 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

IMAGO/Global Look Press Актёр Ричард Молл

Семья Молла заявила, что он скончался 26 октября в собственном доме в Калифорнии. Причина смерти не сообщается.

Ричард Молл родился 13 января 1943 года в Пасадене в Калифорнии. На экране он дебютировал в 1970-х, сыграв Моргана Мэлоуна в «Санта-Барбаре», Слана в сериале «Горец», Траппера в «Спасателях Малибу» и сержанта Слейтера в «Сабрине — маленькой ведьме».

Помимо этого, он снимался в таких картинах, как «Досье детектива Рокфорда», «Морк и Минди» и «Лаверна и Ширли», «Каскадёры», «Остров фантазий», «Команда «А», «Кувалда», «Вавилон 5», «Женаты и с детьми», второе «Очень страшное кино».

Молл также занимался озвучкой и подарил свой голос Харви Денту в анимационных сериалах о Бэтмене «Бэтмен: мультсериал» и «Новые приключения Бэтмена» его голосом говорил Двуликий (Харви Дент).