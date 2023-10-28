Тегеран, 28 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд, впавшая в кому, по некоторым данным, после конфликта в метро Тегерана, который произошёл из-за спора о правилах ношения хиджаба.

ФОТО: СОЦСЕТИ Армита Гераванд

«Армита Гераванд, 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на все усилия врачей», — передаёт иранское агентство Fars News.

Как сообщалось ранее, девушка ехала на учебу на метро, во время поездки упала в вагоне и получила тяжёлую травму головы, а позднее впала в кому. При этом американский телеканал CNN сообщал, что у девушки произошёл конфликт с полицейскими, которые сделали ей замечание из-за неправильного ношения хиджаба. Источники телеканала заявили, что Гераванд толкнули, вследствие чего она и получила травмы.

В то же время местные СМИ со ссылкой на заявления знакомых пострадавшей, которые находились рядом с ней в момент происшествия, передавали, что никакого конфликта не было. Также в сообщениях отмечалось, что и родители пострадавшей не выражали никаких претензий.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года власти Ирана заявили об упразднении полиции нравов. Это решение было принято на фоне протестов, прокатившихся по стране после гибели девушки, задержанной в Тегеране за неправильное ношение хиджаба специальным отрядом полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм.

В правоохранительных органах назвали причиной смерти девушки сердечный приступ, в то время как близкие погибшей утверждали, что у неё не было проблем со здоровьем и что девушка была забита до смерти сотрудниками полиции нравов. В стране начались беспорядки, в которых участвовали тысячи человек. По данным властей, жертвами этих беспорядков стали 200 человек, в том числе несколько сотрудников полиции.