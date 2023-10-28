Бейрут, 28 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Запад вынуждает Украину наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людских ресурсов, пишет Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум

«Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений», — говорится в материале.

Вместе с тем, отмечает издание, это чрезвычайно сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации и политики жёсткой экономии, навязанной Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми институтами.

Кроме того, пишет автор, эскалация ситуации на Ближнем Востоке заставляет Киев опасаться снижения поддержки со стороны союзников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден намерен обратиться к Конгрессу и запросить выделение по меньшей мере $2 млрд для помощи Украине и Израилю.

До этого в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. По словам одного из политиков, сначала надо помочь Израилю, продолжая при этом обсуждать выгоды от дальнейшей поддержки Украины.