Вашингтон, 28 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к провалу ВСУ, заявил 28 октября бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Действия Киева скорее похожи на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, или просто молчать и надеяться на лучшее?» — отметил эксперт.

По его мнению, у Зеленского сейчас катастрофические проблемы. Он напомнил, что президент США Джо Байден решил поделить помощь союзникам в пропорции 60 на 40 процентов, где 60 процентов — Украине и 40 процентов — израильтянам. Это решение, по его словам, вызвало недовольство у многих членов конгресса.

«Большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы», — резюмировал Шаффер.

Как передавало ИА Регнум, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил ранее, что президент России Владимир Путин сделал правильное предположение, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан же отметил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации продолжения военной помощи.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву. Автор призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ были затрачены громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь «умопомрачительные» потери личного состава и боевой техники.