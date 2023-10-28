Киев, 28 октября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Из-за нехватки систем противовоздушной обороны киевский режим попросил США реализовать программу FrankenSAM, собрать системы противовоздушной обороны из различных деталей. Об этом 28 октября сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что FrankenSAM является проектом, в рамках которого импровизированные средства противовоздушной обороны для Украины собираются из множества деталей со всего мира, зачастую устаревших.

Американские официальные лица отмечают, что эта программа сочетает передовые ракеты западного калибра класса «земля-воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у ВСУ, говорится в материале.

Авторы публикации отметили, что с приближением зимы киевский режим отчаянно нуждается в большем количестве средств ПВО. Власти Украины настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с «чудовищной системой вооружений», уточнила газета.

Как рассказали изданию официальные лица, два варианта таких импровизированных средств ПВО были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США и должны быть доставлены на Украину этой осенью.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. Российский лидер отмечал, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине.

Он также отмечал, что западные страны поставляют Киеву вооружения скрытно, но российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки.

Издание Interia сообщило, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки.

Польские САУ, переданные Украине, имеют стандартную броню, которая легко пробивается российскими беспилотниками. Киевские боевики, чтобы окончательно не лишиться техники, устанавливают на неё металлические сетки, дающие экипажу возможность покинуть установку. Однако, как пишет издание, даже такой способ защиты станет менее эффективным перед модернизированным «Ланцетом-3».