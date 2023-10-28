Москва, 28 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Москве после обнаружения в одной из квартир восьмимесячного мальчика с множественными телесными повреждениями, его мать задержана. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба столичного главка СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

Ребёнка обнаружили на улице Нижегородской в квартире, захламлённой вещами и мусором, и экстренно доставили в больницу. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика, она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к её допросу», — сообщили в ведомстве.

Дело взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА Регнум, медики обнаружили у восьмимесячного мальчика, избитого в захламлённой квартире на Нижегородской улице, старые переломы. Ребёнка поместили в реанимацию. Его 31-летняя мать и её 33-летний сожитель вызвали скорую, когда младенцу стало плохо.