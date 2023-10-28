Москва, 28 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники группы «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат», сообщил 28 октября «РИА Новости» командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что такие случаи фиксировались и раньше, но теперь приняли массовый характер.

«То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — сказал Алаудинов.

За время проведения спецоперации подразделения «Ахмата» и «Вагнера» не раз работали на смежных участках фронта, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, ранее входившим в руководство группы «Вагнер». Российский лидер напомнил, что Трошев более года принимал участие в боях и знает, какие вопросы нужно решать заблаговременно, чтобы боевая работа шла наилучшим образом. В ходе встречи Путин также отметил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса.

На пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября Путин заявил, что несколько тысяч бывших бойцов ЧВК уже подписали контракты с Минобороны. Глава государства также отметил, что сейчас нет единого мнения, нужны ли в России частные военные компании. По словам президента, если и создавать ЧВК, то это надо делать на основе закона.