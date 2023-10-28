Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с призывом к жителям северной части сектора Газы временно уехать на юг анклава. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

Str/Global Look Press

«Для незамедлительного обеспечения вашей безопасности мы призываем всех жителей северной части Газы, а также города Газа временно переместиться на юг», — сообщил Хагари.

Он подчеркнул, что с прекращением интенсивных боевых действий жители смогут вернуться в свои дома.

Израильская армия не впервые призывает жителей полумиллионного города покинуть свои дома и «временно эвакуироваться» на юг анклава. С таким призывом ЦАХАЛ выступил еще 13 октября. Тогда Израиль сообщил о перемещении 600 тысяч жителей Газы на юг сектора.

Как сообщало ранее ИА Регнум,жертвами обострившегося в октябре конфликта на Ближнем Востоке, по данным палестинского минздрава, стали более 7,7 тысячи человек, ранены около 19 тысяч. Отмечалось, что около 70% погибших — это дети, женщины и пожилые люди, под завалами продолжают оставаться тысячи человек.