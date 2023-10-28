Газа, Палестина, 28 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Представители группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», боевого крыла палестинского радикального движения ХАМАС, 28 октября заявили о ракетном обстреле израильского города Ашкелона на границе с сектором Газа.

«"Бригады аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Ашкелону в ответ на совершённое сионистами (армией Израиля — Прим. ред.) массовое убийство мирных жителей», — сказано в опубликованном в соцсетях заявлении представителей группировки.

Ранее днём 28 октября в армии обороны Израиля заявили о включении сигнала воздушной тревоги в Ашкелоне и других населённых пунктах рядом с Газой.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе.

Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.