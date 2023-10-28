Москва, 28 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни Юрий Милов, который был заместителем гендиректора Российского космического агентства при правительстве РФ (сейчас Роскосмос). Ему было 89 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«19 октября была констатирована смерть 89-летнего мужчины в квартире на улице Флотская. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Милов Юрий Георгиевич родился 3 июня 1934 года. Он окончил Московский авиационный институт по специальности «радиоинженер». Он работал в концерне «Космос», а в 1992 году стал генеральным директором, а вскоре был назначен заместителем генерального директора Российского космического агентства (РКА) при правительстве РФ, которое было создано в феврале 1992 года. Оно стало правопреемником упразднённого Министерства общего машиностроения СССР и взяло на себя реализацию международных договоров и соглашений по космосу и использованию научно-технического задела по космической технике.

Юрий Милов участвовал в пресс-конференциях по поводу разработок и запусков космических аппаратов, международных бизнес-форумах по проблемам развития спутниковой связи в России и странах СНГ, а также продолжал научную деятельность и выпускал в соавторстве с коллегами научные пособия по проектировании средств управления космическими аппаратами. Помимо новых разработок, в условиях финансового кризиса нужно было поддерживать в рабочем состоянии орбитальную группировку связных космических аппаратов, обеспечивающих спутниковую связь и передачу телевизионных программ.

В июне 1999 года Юрий Георгиевич вышел на пенсию, приказ был подписан председателем правительства РФ Сергеем Степашиным.