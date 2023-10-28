МИД РФ заявил о повреждении стен на складе ядерных отходов на Курской АЭС
МИД: при атаке дронов на Курскую АЭС повредились стены склада ядерных отходов
Москва, 28 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В результате атаки украинского беспилотника на Курскую атомную электростанцию были повреждены стены склада ядерных отходов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 28 октября.
Захарова отметила, что вечером 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами.
«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — говорится в сообщении.
Представитель МИД РФ отметила, что, по предварительным данным, в использовавшихся для атаки беспилотниках применялись компоненты, поставленные западными странами.
Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября в Минобороны РФ заявили о попытке украинской стороны совершить теракт с помощью беспилотника самолётного типа в Курской области. Дрон перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотник перехватили неподалёку от населённого пункта Курчатов, недалеко от которого находится Курская АЭС.
27 октября пресс-служба станции сообщила, что Курская АЭСпродолжила работу в штатном режиме после атаки трёх беспилотников ВСУ. Там отметили, что это событие не повлияло на работу станции.