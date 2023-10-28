Москва, 28 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В результате атаки украинского беспилотника на Курскую атомную электростанцию были повреждены стены склада ядерных отходов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 28 октября.

Максим Блинов/РИА Новости

Захарова отметила, что вечером 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — говорится в сообщении.

Представитель МИД РФ отметила, что, по предварительным данным, в использовавшихся для атаки беспилотниках применялись компоненты, поставленные западными странами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября в Минобороны РФ заявили о попытке украинской стороны совершить теракт с помощью беспилотника самолётного типа в Курской области. Дрон перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотник перехватили неподалёку от населённого пункта Курчатов, недалеко от которого находится Курская АЭС.

27 октября пресс-служба станции сообщила, что Курская АЭСпродолжила работу в штатном режиме после атаки трёх беспилотников ВСУ. Там отметили, что это событие не повлияло на работу станции.