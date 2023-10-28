Москва, 28 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В Москве возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от военной службы получившими российское гражданство уроженцами Средней Азии. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудниками столичного СК к настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ.

В ведомстве добавили, что следователи совместно с сотрудниками военкоматов изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении 12 уголовных дел по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших российское гражданство. В октябре фигуранты, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военкоматы по повесткам.

В России 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Для прохождения службы планируется призвать 130 тыс. человек.