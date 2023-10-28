Москва, 28 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Для киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма, заявила 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум

По её словам, 27 октября один из трёх украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.

По предварительным данным, в использовавшихся для атаки беспилотниках применялись компоненты, поставленные Западом. Атака не могла быть совершена без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов, добавила дипломат.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма», — подчеркнула Захарова.

Россия призывает все правительства решительно осудить атаку киевского режима на электростанцию, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября в Минобороны России заявили о попытке киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников самолётного типа в Курской области. Дроны перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотники были перехвачены неподалёку от населённого пункта Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС.

Сегодня, 28 октября, силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области.