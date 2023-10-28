Москва, 28 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Восьмимесячного мальчика с многочисленными травмами увезли в больницу из захламлённой квартиры на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба столичной прокуратуры.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

В квартире на Нижегородской улице ребёнок жил с 31-летней матерью и её 33-летним сожителем. Жилище завалено вещами и мусором, это видно на опубликованных прокуратурой кадрах.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей. Пока не установлено, кто именно избивал младенца, отметили в ведомстве.

Ребёнка били до переломов — следы старых травм у него обнаружили врачи. Он помещён в отделение реанимации, сообщил источник РЕН ТВ.

«Когда младенцу стало плохо, они вызвали скорую», — рассказал о семье собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Башкирии 22-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила полуторагодовалого сына ножом в живот. На ребёнка она набросилась после ссоры со своим сожителем, а также из-за того, что он громко плакал. Женщине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство малолетнего. Мальчика на вертолёте доставили в Уфу, после лечения его выписали из больницы и передали отцу.