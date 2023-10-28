Киев, 27 октября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил 27 октября украинский канал 24tv. ua со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По словам осведомленного источника, Царёв давно «был в списке» украинских спецслужб. Во время «операции» в него попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября сообщил, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в политика стреляли, он получил ранения.

Родственники Царёва подтвердили факт покушения на него. Как стало известно, в экс-депутата выстрелили дважды. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания и потерял много крови. О подозреваемых не сообщалось, также не поступали и сведения о состоянии политика.

Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР и осудил действия киевского режима.