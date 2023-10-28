Москва, 28 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили командно-диспетчерский пункт украинских войск на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Об этом 28 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили на херсонском направлении украинский самолёт Су-25 с экипажем. Также была уничтожена живая сила ВСУ в районе острова Алешкинский, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населённого пункта Тягинка, живая сила противника в районе малого ж/д моста, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Львово.

Ранее ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также отмечалось, что в районе Торского участка подразделения группировки «Центр» нанесли огневое поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено 15 расчётов полевой артиллерии ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных, две боевые машины пехоты и САУ «Акация».