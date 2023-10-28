Москва, 28 октября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, стоящие на вооружении ВСУ, перехватили российские военные в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 октября на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что ракеты ATACMS американского производства были сбиты российскими средствами ПВО. Кроме того, перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Украинские беспилотники уничтожены в количестве 36 единиц на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, первую партию ракет ATACMS украинские военные получили осенью 2023 года. Минобороны России 25 октября впервые сообщило о перехвате таких ракет в зоне спецоперации. ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля с дальностью применения до 300 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре заявил, что возможности ВСУ после получения ATACMS существенно не изменятся, поскольку нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.

По словам полковника в отставке, директора музея войск ПВО Юрия Кнутова, ни США, ни Киев не собирались официально сообщать о передаче американских ракет большой дальности ATACMS Киеву, чтобы «удивить» Россию. При этом есть опасения, что ракеты попробуют применить для запугивания мирного населения.

Главная, если не единственная, опасность поставленных Украине ракет ATACMS заключается в том, что они оснащены кассетными суббоеприпасами, отмечал полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин.