Москва, 28 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток были сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщил 28 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области», — рассказал он.

Также представитель Минобороны добавил, что на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день представитель оперативных служб региона уточнил, что Вооружённые силы России уничтожили на херсонском направлении украинский самолёт Су-25 с экипажем. Также была уничтожена живая сила ВСУ в районе острова Алешкинский, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населённого пункта Тягинка, живая сила противника в районе малого ж/д моста, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Львово.

По данным Минобороны, с начала октября российские военные сбили 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолёта Ми-8.

Кроме того, за неделю уничтожены 208 украинских беспилотников, перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре — «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинская авиация несёт большие потери, и возможностей у ВСУ становится всё меньше благодаря боевой работе российских военных.

Одна из причин успеха российских ЗРК в ходе СВО — это их взаимодействие с самолётом А-50У — авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 октября рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, российские войска могут ликвидировать воздушные цели противника самыми разными средствами. Это переносные ЗРК, «Стрела-10», «Тунгуска» «Панцирь», «Тор-М2», «Бук-М3», а также комплексы С-300, С-35 и С-400. Однако особую роль в успехе зенитчиков сыграло их взаимодействие с авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки — самолётом А-50У.

Как объяснил Литовкин, любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности, объясняющиеся, в частности, кривизной поверхности вследствие шарообразности планеты. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолет А-50У.