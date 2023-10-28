Москва, 28 октября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 160 военных ВСУ, сообщил 28 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

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Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что стремление любой ценой удержать позиции на территории бывшей Донецкой области обернулось ловушкой для ВСУ. Россия одерживает победу над противником.

По его словам, киевскому режиму лучше всего отвести войска с опасных позиций, чтобы сохранить жизни бойцов, и такая возможность есть. Без создания новых оборонительных сооружений ВСУ потеряют важные для Киева территории.