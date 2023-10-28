Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан более 700 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС, сообщила 28 октября пресс-служба армии Израиля.

«На данный момент с начала военных действий более 1 020 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега), из них более 700 являются сторонниками террористической организации ХАМАС», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщал, что сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа. В свою очередь в ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления израильской армии на сектор Газа провалилась, Израиль понёс большие потери. По его словам, для эвакуации раненых и погибших с поля боя израильские военные использовали вертолёты.

Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию. Резолюция включает 14 пунктов: призыв к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленное обеспечение сектора Газа предметами первой необходимости, освобождение всех гражданских лиц, призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава и другие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана. Если же, по предположению политолога, вспыхнет и Западный берег Иордана, то в конфликт будут втянуты все окружающие страны. Многие арабские страны вмешаются на военном или хотя бы дипломатическом уровне.