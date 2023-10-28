Москва, 28 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Мать уехавшего более года назад в США актёра Андрея Бурковского Людмила заявила, что вся их семья любит Россию. Женщина рассказала, что она лично обслуживала президента России в своём ресторане и очень любит и уважает его. Об этом она сообщила в интервью журналистам ИА Регнум.

Фото из архива Людмилы Бурковской Ангела Меркель, Владимир Путин, Людмила Бурковская (справа, в черном) и Андрей Бурковский во время встречи в ресторане.

«Я люблю Путина. У меня к нему очень позитивное отношение. Однажды я лично его обслуживала в нашем ресторане. Тренировалась целую неделю, чтобы его встретить. Они приехали с Ангелой Меркель к нам и сказали, что всего на часик. В итоге пробыли пять часов до глубокой ночи. Я никогда не давала интервью, всегда боялась, что журналисты всё перевернут. Я и сейчас боюсь. Кстати, фотография Меркель и Путина висит у нас в ресторане с того времени. Гордость. Мы даже сохранили то самое меню, которым пользовался Владимир Владимирович. Храним как ценность. До сих пор люди, которые посещают Томск, приходят к нам в ресторан и просят посадить за столик Путина. Помню, что тогда даже повару Путина понравилась наша еда, и он с удовольствием всё съел», — вспоминает Людмила Бурковская.

Фото из архива Людмилы Бурковской Владимир Путин и Ангела Меркель в ресторане Людмилы Бурковской

В тот день, когда Меркель и Путин посещали ресторан Людмилы, ей в организации помогал её сын Андрей Бурковский. Его можно заметить на многочисленных снимках с того вечера.

Людмила рассказала, что к ним часто приезжают первые лица государства — летом был премьер-министр Михаил Мишустин. Женщина признаётся, что никогда бы не переехала из родного Томска.

Ранее Людмила Бурковская рассказала ИА Регнум о реальной причине отъезда своего сына в США. А также пояснила, что для отъезда сына пришлось продать квартиру.