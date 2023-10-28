Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала работу сухопутных войск в секторе Газа. Соответствующий видеоматериал израильские военные опубликовали в своих соцсетях.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

На опубликованных кадрах демонстрируются дневные и ночные операции израильских войск в анклаве. Видно, что в операциях задействованы танки, пехота и инженерные подразделения.

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Ранее армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили зону наземных операций. В этих действиях участвовали бронетанковые, пехотные, артиллерийские и инженерные подразделения.

Однако, по заявлению ХАМАС, попытка наземного наступления Израиля в ночь на 28 октября провалилась, а Израиль понёс большие потери. По сообщениям группировки, для эвакуации раненых и погибших с поля боя израильские военные использовали вертолёты.

Как передавало ИА Регнум, израильские власти допустят в сектор Газа грузовики с лекарствами, едой и водой. По заявлению властей, на юг Газы будут допущены 10 грузовиков с водой, продуктами и топливом, сейчас идёт проверка автотранспортных средств.