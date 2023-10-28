СМИ: в суд поступило дело о махинациях в борьбе с БПЛА на Крымскому мосту
«Ъ»: в суд поступило дело махинациях в борьбе с дронами на Крымскому мосту
Москва, 28 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, которого заподозрили в приобретении для защиты Крымского моста и Керченского пролива двух комплексов «Орёл-БПЛА», не способных противостоять вражеским беспилотникам. Об этом 28 октября сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, фигурант злоупотребил своими должностными полномочиями, потратив на два таких комплекса порядка 400 млн рублей, это привело к тому, что важный стратегический объект в условиях проведения спецоперации оказался в «досягаемости» огневого поражения противника.
Издание отметило, что Росгвардия должна была закупить два комплекса для защиты Крымского моста от дронов ещё в 2020 году, выполнение данной задачи было возложено на подозреваемого.
По версии следствия, фигурант приступил к её выполнению лишь в конце сентября, когда в ведомстве планировали закрывать финансовый год.
В материале указано, что подозреваемый поручил своим подчинённым незамедлительно подготовить заявку на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», при этом, по версии следствия, он знал, что эти комплексы имеют характеристики, не соответствующие техническому заданию.
Отмечается, что уголовное дело в отношении фигуранта было зарегистрировано во 2-м Западном окружном военном суде, при этом пока оно не закреплено за конкретным судьей.
Как передавало ИА Регнум, киевский режим неоднократно пытался атаковать Крымский мост. Так, в ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.
Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.
В начале сентября Киев предпринял сразу три попытки за сутки атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Беспилотники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря.