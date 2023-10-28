Москва, 28 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, которого заподозрили в приобретении для защиты Крымского моста и Керченского пролива двух комплексов «Орёл-БПЛА», не способных противостоять вражеским беспилотникам. Об этом 28 октября сообщает «Коммерсант».

ИА Регнум

По версии следствия, фигурант злоупотребил своими должностными полномочиями, потратив на два таких комплекса порядка 400 млн рублей, это привело к тому, что важный стратегический объект в условиях проведения спецоперации оказался в «досягаемости» огневого поражения противника.

Издание отметило, что Росгвардия должна была закупить два комплекса для защиты Крымского моста от дронов ещё в 2020 году, выполнение данной задачи было возложено на подозреваемого.

По версии следствия, фигурант приступил к её выполнению лишь в конце сентября, когда в ведомстве планировали закрывать финансовый год.

В материале указано, что подозреваемый поручил своим подчинённым незамедлительно подготовить заявку на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», при этом, по версии следствия, он знал, что эти комплексы имеют характеристики, не соответствующие техническому заданию.

Отмечается, что уголовное дело в отношении фигуранта было зарегистрировано во 2-м Западном окружном военном суде, при этом пока оно не закреплено за конкретным судьей.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим неоднократно пытался атаковать Крымский мост. Так, в ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.

В начале сентября Киев предпринял сразу три попытки за сутки атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Беспилотники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря.