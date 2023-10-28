Москва, 28 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Акции «Движения Первых», посвящённые Международному Дню бабушек и дедушек, прошли во всех 89 регионах России. Об этом сообщили 28 октября ИА Регнум в пресс-службе движения.

Участники движения вместе со своими близкими узнавали историю и интересные факты о своих предках, создавали генеалогическое древо, готовили традиционные семейные блюда, полезно и интересно проводили время со своими бабушками и дедушками, помогали пожилым людям.

По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, такая акция служит отличной возможностью собрать вместе все поколения семьи, послушать рассказы пожилых родственников, посмотреть семейные фотоальбомы.

«В этом дне преемственность поколений, передача опыта и семейных ценностей. Быть благодарными внуками, всегда помнить о тех, кто вас любит и поддерживает — важное качество Первых», — отметил Гуров.

Участница движения из Челябинской области Виктория Щепеткина в рамках акции «История моей семьи» создала семейное древо и рассказала о своих прадедах по отцовской линии — участниках Великой Отечественной войны.

«Зная историю своей семьи, приходит осознание ценности жизни, ведь не будь хотя бы одного из предков, не родился бы их потомок, то есть ни я, ни мои родители», — сказала Виктория.

Фотографии семейного древа и интересные факты о предках участники публикуют в социальных сетях с официальным хэштегом #БабушкиДедушкиПервых.

В Курганской области волонтёры движения посетили Лесниковский дом-интернат для пожилых и инвалидов. Вместе с подопечными интерната они приготовили пирожки с картошкой, слушая рассказы о молодости старшего поколения и о секретах коронных блюд.

Как сообщало ИА Регнум, учредительное собрание «Движения Первых» состоялось 20 июля 2022 года. Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению президента Владимира Путина.

В сентябре в Нижегородской области прошла игра «Зарница: легенды будущего», организованная «Движением Первых» совместно с правительством области, центром военно-спортивной подготовки «ВОИН», российским обществом «Знание», Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Юнармией, Российским технологическим университетом МИРЭА, Росгвардией и Росмолодёжью.