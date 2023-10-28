Минск, 28 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе уже начинают бояться того «монстра», которого взрастили на Украине.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», — сказал глава МИД РФ в интервью агентству БелТА.

Лавров добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его соратники уже не слушаются Запада, а, наоборот, «предъявляют ему всё больше претензий».

Российский министр также посоветовал западным политикам думать о том, как обеспечить интересы национальной безопасности своих стран, а не стремиться «нанести стратегическое поражение России на поле боя».

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров рассказал о том, что Россия намерена противодействовать попыткам создания плацдарма против неё в Центральной Азии, аналогичного тому, который ранее был создан на Украине. По словам министра, Россия как сосед стран региона желает иметь благоприятные и взаимовыгодные отношения со странами Центральной Азии. Москва сотрудничает со странами региона в формате «Центральная Азия плюс Россия», напомнил Лавров.

Ранее эксперт Пентагона Дэвид Пайн сравнил украинского президента Зеленского с «избалованным ребёнком». По словам Пайна, главе Украины всегда мало того, что поставляют ему союзники, а его поведение становится «безумно требовательным и унизительным», если Запад отказывается предоставлять Украине то, что она в данный момент требует. Кроме того, эксперт назвал главу киевского режима безумно неблагодарным, отметив, что тот оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе.