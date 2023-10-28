Москва, 28 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Украинские волонтёры снабжают военных ВСУ на передовой наркотиками, рассказал в распространённом 28 октября видео Министерства обороны РФ пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики… Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках», — сказал он.

Также военнопленный рассказал, что командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.

«Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем», — добавил Гирич.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в силовых структурах ЛНР заявили, что на бывших позициях ВСУ в республике нашли бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков. Один из местных жителей уточнил, что весной 2018 года ВСУ тщательным образом охраняли это место, куда спецмашины постоянно доставляли какие-то грузы.

В июле российский доброволец с позывным Топаз, некоторое время находившийся в украинском плену, рассказал, что военнослужащие ВСУ регулярно употребляют наркотики и странно себя ведут. Он уточнил, что украинские военные часто били пленных и издевались над ними.