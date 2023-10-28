Соледар, ДНР, 28 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Расчёт миномета «Василёк» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну из пяти автомобилей ВСУ под Соледаром, рассказал 28 октября заместитель командира миномётного взвода с позывным Струна.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», — рассказал Струна, слова которого приводит «РИА Новости».

Военный отметил, что расчёт миномета «Василёк» работает на данном участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи БПЛА. Он предназначен для поражения живой силы противника, пехоты и лёгкой техники.

Командир батареи с позывным Курган добавил ТАСС, что также были поражены четыре склада с боекомплектом и взводный опорный пункт противника. А командир разведгруппы батальона с позывным Воля рассказал, что недавно также были поражены три минометных расчёта противника, которые были обнаружены его бойцами с помощью беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы расчётов 82-мм автоматических миномётов «Василёк» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что расчёты указанных орудий активно применяют тактику «кочующий миномёт», позволяющую быстро менять позиции, с которых ведётся огонь.

Подразделения, использующие «Василёк» для стрельб, могут приближаться к расположению противника на расстояние менее 1 км и способны наносить огневое поражение на глубину до 5 км. Для повышения мобильности миномёты размещаются на легком бронированном многоцелевом транспортере-тягаче (МТЛБ).

8 апреля появилась видеозапись с кадрами боевой работы Воздушно-десантных войск (ВДВ), действующих под прикрытием миномета «Василёк» в районе Кременной (ЛНР). Использование таких орудий позволяет российским десантникам разрушать линию обороны противника, вытесняя его из леса к реке.