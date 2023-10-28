Вашингтон, 28 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Европа движется к гражданской войне. Об этом заявил американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск, комментируя в соцсети X видеоролик, в котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Сергей Корсун ИА Регнум

Автор поста заявил, что лидеры европейских государств продолжают пускать мигрантов в свои страны, и призвал их отправить этих людей обратно на родину.

По его словам, мигранты приехали не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры, а чтобы заменить жителей этих стран.

«Европа движется к гражданской войне», — написал Маск в комментарии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский миллиардер заявил о неизбежности гражданской войны в Европе в связи с её политикой открытых границ и увеличением потока мигрантов. Так он отреагировал на критику британского обозревателя Константина Кисина в адрес европейских стран, которые, по его мнению, не только открывают границы для людей с другими ценностями, но и демонизируют выступающих против этого политиков.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал миграцию одной из разрушительных угроз для Евросоюза. Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за глубоких культурных различий между европейскими странами, из-за чего они не могут договориться и выработать единую миграционную политику. При этом он добавил, что Европе очень нужны мигранты, которые, прибывая на континент, помогают компенсировать невероятно низкий демографический рост.