Москва, 28 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Страны Центральной Азии самостоятельно выбирают своих партнёров, но Россия сделает всё, чтобы регион не пострадал от «не совсем чистоплотных» замыслов некоторых других государств, заявил 28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Никто не запрещает выбирать партнёров, но когда внерегиональные страны сюда (в Центральную Азию — Прим. ред.) приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать всё, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», — сказал Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в том же интервью глава МИД России также отметил, что существуют риски превращения Центральной Азии в «новую Украину», плацдарм западных стран против России, и Москва этому противодействует. При этом западные страны могут иметь намерение выстроить в центральноазиатском регионе и плацдарм против Китая, сказал Лавров.

Также глава МИД прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. В Москве считают, что невозможно выполнить поставленную властями Израиля задачу «уничтожить ХАМАС», не уничтожив весь сектор Газа целиком, сказал он. В случае уничтожения Газы регион ждёт катастрофа, и Россия призывает Израиль искать мирные способы решения конфликта, отметил Лавров. Россия осуждает терроризм, но не считает, что на террор можно отвечать неизбирательными ударами, добавил глава МИД РФ.