Москва, 28 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Решение Центробанка России поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, отразится на курсе рубля, рынке ценных бумаг и сфере недвижимости. Об этом опрошенные эксперты заявили 27 октября «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам руководителя направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергея Рогова, в сфере инвестиций первым делом стоит говорить о падении цен на облигации с фиксированным купоном. Ставка по «длинным» облигациям федерального займа (ОФЗ) может вырасти с 12,5 до 13% годовых, поэтому консервативные инвесторы с длинным горизонтом инвестирования могут хорошо заработать.

Для не желающих инвестировать в длинные бумаги настал подходящий момент, чтобы сформировать сбалансированный портфель из облигаций федерального займа и качественных эмитентов первого эшелона с доходностью 13–13,5% годовых. Это актуальный вариант на ближайшие 2–112,5 года.

Кроме того, при повышении ключевой ставки не проседают в цене облигации с плавающим купоном. Они позволяют переждать сложные и неопределенные времена, добавил Рогов.

Для акций российских компаний изменений не произойдёт, отметил эксперт и напомнил, что рынок акций зависит не столько от ключевой ставки ЦБ, сколько от других факторов, в том числе лежащих вне сферы макроэкономики.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что средний дисконт при продаже вторичного жилья вырастет до рекордных значений — больше 6%. Признаки охлаждения спроса наблюдались на рынке и после прошлых повышений ключевой ставки, отметил он.

По его прогнозу, нынешний рост ключевой ставки спровоцирует заградительные ипотечные ставки по стандартным ипотечным программам и более быстрое расходование лимитов по льготным ипотечным программам. В результате одни собственники, которым нужно срочно продать жильё, увеличат дисконт, а другие предпочтут сохранить цену и переждать период высоких ставок, сдавая жильё в аренду.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин назвал решение регулятора ожидаемым. Он спрогнозировал укрепление курса рубля в ближайшее время в коридоре 3–4 рубля.

«Подъём ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рубля за доллар», — отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Он считает, что последствия решения ЦБ для экономики проявятся через некоторый промежуток времени — от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Вероятно, пострадает рынок вторичного жилья, продолжит расти ставка по коммерческой ипотеке. Не исключено и замедление потребительского, в том числе ипотечного, кредитования.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков полагает, что ключевая ставка может подрасти в пределах одного процентного пункта до конца года. Основной приоритет Банка России — сдерживание инфляции, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 27 октября повысил ключевую ставку четвёртый раз подряд. Показатель не менялся с сентября 2022 года до 21 июля, когда ставку подняли с 7,5 до 8,5% годовых. Центробанк 15 августа повысил ставку до 12%, а 15 сентября — до 13% годовых.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, увеличение ставки до 15% умерит пыл валютных спекулянтов, играющих на повышение за счёт заёмных средств. Ещё одним плюсом станет желание граждан делать дополнительные сбережения, причём на максимально возможный срок.

Негативные последствия повышения ставки будут преобладать, считает коллега Белянчиковой Денис Перепелица. По его словам, в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, позитивный эффект этого решения сойдёт на нет. Произойдёт сжатие денежной массы, снижение фондовых индексов, удорожание кредитов, увеличение долговой нагрузки на население, бизнес и государство, сокращение производства, повышение издержек для бизнеса. Темпы роста инфляции замедлятся, но несущественно, замедлятся и темпы импортозамещения.